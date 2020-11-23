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Gündem Alkol yasağı hiçe sayan sürücüye 9 bin lira ceza keseldi
Gündem

Alkol yasağı hiçe sayan sürücüye 9 bin lira ceza keseldi

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ikazına uymayan alkollü sürücü, Denizli polisi tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 03:29:00 -
Alkol yasağı hiçe sayan sürücüye 9 bin lira ceza keseldi

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, saat 23.00 sıralarında Demokrasi Meydanı'nda hareket halindeki 45 C 6813 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı.

Polis ekipleri tarafından takip edilen araç, yaşanan kovalamacanın ardından İncilipınar Mahallesi 6237 Sokak'ta durduruldu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Haruncan G. (20) gözaltına alındı. Haruncan G.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal, trafiği tehlikeye sokmak, dur uyarısına uymamaktan 9 bin 120 lira idari para cezası verildi.

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