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Yerel Alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanan 1864 sürücüye cezai işlem uygulandı
Yerel

Alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanan 1864 sürücüye cezai işlem uygulandı

Emniyet Gelen Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımını önlemeye yönelik yapılan denetimlerde 1864 sürücü hakkında cezai işlem yapıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:48:00 -
Alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanan 1864 sürücüye cezai işlem uygulandı

EGM'den yapılan açıklamada, bu yılın ilk 10 aylık döneminde polis sorumluluk alanlarında yapılan trafik denetimlerinde 138 bin 491 sürücünün alkol etkisinde, 320 sürücünün ise uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı, aynı dönemde meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında sürücülere verilen ihlallerin yüzde 1,2'sini alkollü araç kullanmanın oluşturduğu belirtildi.

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 13-14-15 Kasım'da da ülke genelinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımını önlemeye yönelik özel denetim yapıldığı kaydedildi.

Uygulama kapsamında 102 bin 401 araç/sürücü denetlendi, 1850 sürücünün alkol , 14 sürücünün ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı belirlendi ve haklarında cezai işlem yapıldığı ifade edildi. 

Denetimlerde, 1236 aracın sürücü belgesiz kişilerce kullanıldığı tespit edildiği, 11 bin 609 sürücüye Karayolu Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinde yer alan ihlallerden dolayı işlem yapıldığı aktarıldı.

Eksikliği görülen 1708 aracın trafikten men edildiği ve 1731 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı aktarıldı.

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