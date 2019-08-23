"Alkol tüketimi faydalı" yalanı deşifre oldu! Sosyal medyadan paylaşım yapan bir kardiyolog doktor, alkol tüketimin sağlığa faydalı değil zararlı olduğunu belirtti.

Yıllardır "Alkol tüketimi sağlığa faydalı" diyerek alkol teşvik edilirken son yapılan araştırmalarda gerçek ortaya çıktı. Sosyal medyadan çalışmaları paylaşan doktor, "Yakın zamana kadar düşük düzeyli alkol tüketiminin kalp-damar sağlığı açısından faydalı olduğu belirtilirdi. Güncel yayınlar ve metaanalizler minimal alkol tüketiminin dahi kalp damar hastalığı ve atrial fibrilasyon dahil ritim bozukluğu riskini arttırdığını gösteriyor" ifadelerine yer verdi. Kardiyolog uzman, güncel araştırma linkini de paylaştı.

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