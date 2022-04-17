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Gündem Alkol sever sözde ilahiyatçıdan Diyanet’e ahlaksızca iftiralar!
Gündem

Alkol sever sözde ilahiyatçıdan Diyanet’e ahlaksızca iftiralar!

Nikah töreninde alkol alkol servisi yapan, İBB’den kovulan alkol sever sözde ilahiyatçı Fatma Yavuz Diyanet’e ahlaksızca iftiralarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 22:25:00 -

Hem FETÖ ve hem de PKK propagandasından yargılanan ve yurt dışına kaçan Hayko Bağdat’ın youtube programına katılan Fatma Yavuz, terör örgütü IŞID üzerinden Diyanet’i suçladı. 

Sapkın anlayışıyla Diyanet’i tanımış!

FETÖ’cü Bağdat’ın sorularını yanıtlayan Fatma Yavuz, şunları söyledi: 

“Diyanet'i içinde yıllarım geçtikçe daha iyi tanımaya başladım. Diyanet'in İslam anlayışının IŞİD'in İslam anlayışından olması gerektiği kadar farklı olmadığını keşfettim. Geleneksel, analiz yapılmadan kabul edilen İslam anlayışı IŞID’in yaptıkları gibi birçok şeye onay veriyor maalesef.”  

  

 

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