Alkol sever sözde ilahiyatçıdan Diyanet’e ahlaksızca iftiralar!

Hem FETÖ ve hem de PKK propagandasından yargılanan ve yurt dışına kaçan Hayko Bağdat’ın youtube programına katılan Fatma Yavuz, terör örgütü IŞID üzerinden Diyanet’i suçladı.

Sapkın anlayışıyla Diyanet’i tanımış!

FETÖ’cü Bağdat’ın sorularını yanıtlayan Fatma Yavuz, şunları söyledi:

“Diyanet'i içinde yıllarım geçtikçe daha iyi tanımaya başladım. Diyanet'in İslam anlayışının IŞİD'in İslam anlayışından olması gerektiği kadar farklı olmadığını keşfettim. Geleneksel, analiz yapılmadan kabul edilen İslam anlayışı IŞID’in yaptıkları gibi birçok şeye onay veriyor maalesef.”