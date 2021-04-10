Alkol satan yerlerden alışveriş yapmayın!

Günümüzde alkollü içkiler maalesef en küçük bakkala kadar birçok yere girmiş durumda. Dinimizin belirlediği haram-helal noktasında düşünüldüğünde endişe verici bir sonuç ortaya çıkarken, Ramazan ayına sayılı günler kala akıllara “İçki satan marketlerden alışveriş yapılır mı?” sorusu da geldi.

“İçki satan marketlerden alışveriş uygun değildir”

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Ramazan ayının mü’minler için ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, “Ramazan boyunca gerek kendimiz için gerekse yardım amaçlı marketlerden alış veriş yapıyoruz. İçki biliyorsunuz dinimizin yasakladığı bir içecek ve Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından ‘Bütün kötülüklerin anası olarak’ ifade edilmiştir. Hal böyle olunca yalnızca Ramazan ayında değil bütün yıl boyunca da içki satan yerlerden alışveriş yapmanın uygun olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Ahlaken uygun değildir!

Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım da, “İçki satan marketlerden Ramazan alışverişi yapılır mı? diye tartışılan konuda anlamayacak bir şey yok. Alkol satmayan marketler varken, alkol satan yerlerde alışveriş yapmak ahlaken uygun değildir. Çünkü içkinin kendisini almak haramdır. Alkol satan yerden alınan gıda ve malzemelerden herhangi birini almak caizdir. Ama içki satmayan yerlerden alışveriş yapmak ise daha iyidir. Dolayısıyla vatandaşların alkol ürünleri satılmayan yerden alışverişini yapması dinimize daha uygundur” şeklinde konuştu.

Ramazan hayatımızın her alanında olmalı

Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise, “Ramazan ayı dolayısıyla günlerden önce pidelerin dahi gündem oluşturduğu ülkemizde, alkol ve tüm uyuşturucu maddelere karşı neden gündem oluşturulmak istenmez, anlamak mümkün değil. Oysa insanlığı çökerten ve kötülüklerin anası olan sarhoş edici tüm maddelerden insanların gözlerini dahi uzak tutmak, Ramazan ayının gelişine hürmeten bir uygulama neden olmasın. Bu nedenle alkol başta olmak üzere, insanlığın zararına olan tüm maddelerin satıldığı yerlerin sahiplerinin bu konuda hassas davranarak satışını durdurmaları, rahmet ve gufran ayı hürmetine rızıklarını helal yollardan elde etmeleri için dua ve niyazda bulunmalarını tavsiyelerde bulunuruz” değerlendirmesinde bulundu.