Alkol resmen şiddetten beter! İçenlerin yüzde 15'i 'özenti' mağduru!

yeniakit.com.tr Ömer E. Keçeci

Dünya Sağlık Örgütü ve Şarap Enstitüsü (Wine Institiute) gibi kuruluşların son açıkladığı verilere göre alkollü içki tüketiminde Türkiye en alt sıralarda bulunup gerileme yaşıyor.

VATİKAN KİŞİ BAŞI ŞARAP TÜKETİMİNDE BİRİNCİ

Yayınlanan verilere göre Vatikan, 2016 yılında kişi başına 56.2 litre şarap tüketimi ile zirveyi aldı. 43.1 litre ile onu Fransa takip ederken İsviçre 37, İtalya 34.1 ve Yunanistan 27.4 litre ile onları takip etti. Amerika 9.9 litrede kalırken Çin 1.1, Türkiye ie 0.1 litre olarak gözüktü.

ALKOL TÜKETİMİ 2016 VERİLERİ KİŞİ BAŞI 2 LİTRE OLDU

Dünya Bankası son verilerine göre Türkiye’de kişi başı 2016 yılı alkol tüketimi 2 litre olarak gözüktü. İngiltere 11.4, Fransa 12.6, lmanya 13.4, Amerika 9.8, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail ise 3.8 litre verileri ile dikkat çekti. En yüksekte ise 15.2 ile Moldova ve 15 ile Litvanya gözüktü.

ALKOL YÜZÜNDEN ÖLÜM ŞİDDETTEN KAYNAKLI ÖLÜMDEN BİLE FAZLA

2016 yılında Journal of Food and Health Science (Yemek ve Sağlık Bilimi Dergisi) neşriyatında Sencer Buzrul imzasıyla yayınlanan ve “Türkiye’de Alkollü İçki Tüketimi” başlığı taşıyan makalede de ilginç veriler ortaya konmuştu.

Makalede geçen çarpıcı bazı bilgiler şu şekildeydi: “Alkol, dünyada küresel hastalık yükünü oluşturan risk faktörleri içinde üçüncü sıradadır. Alkolün zararlı kullanımına bağlı ölümler, tüm ölümlerin % 4’üne (2,5 milyon) neden olmaktadır. Bu sayı HIV/AIDS, şiddet ve tüberküloza bağlı ölümlerin toplamından daha fazladır.”

2013 SONRASI İÇKİ TÜKETİMİNDE DÜŞÜŞ GÖZLENİYOR

Devamla makalede zikredildiğine göre; 2007-2012 arası toplam içki arzı sürekli artarken, akabindeki üç yılda inişli çıkışlı bir eğilim göstermiştir. 2012-2015 arasında şarabın piyasaya arzı ise artmıştır. 2007’den sonraki artışta önemli bir sebep, zorunlu bandrol uygulaması getirilmesi ile ifade edilmektedir. Bu suretle kayıt dışı alanın belli bir kısmı kayıt altına alınmıştır. 2013’ten sonraki düşüş ise kamuoyunda “alkol yasakları” olarak bilinen mevzuat değişikliğine yorulmaktadır. 2012’de 998.9 milyon litre bira piyasaya arz edilmişken 2013’te 878.9 milyona düşmüştür bu rakam.

Ayrıca ülkemizdeki içki tüketimi verileri değerlendirilirken yabancı turistlerin de mutlak surette göz önünde tutulması icap ettiği belirtilmektedir. Zira piyasaya arz edilen içki miktarında belirleyici bir rol oynamaktadırlar. Arz edilen içki miktarının devamlı arttığı ve artış oranının %28 olduğu 2007-2012 yılları arasında turist sayısının da %36 oranında arttığı görülmektedir. Veriler bu suretle, turistlerin içki arzındaki ciddi rolünü ortaya koymaktadır.

Kişi başına alkol tüketimi, arz edilen içki miktarının 15 yaş üstü nüfusa bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.

TÜRKİYE’DE ALKOL KULLANAN NÜFUS ORANI

2004-2015 yılları arası saf alkolde en düşük tüketim, kişi başına 1.31 litre ile 2005 yılındadır. En yükseği ise 1.55 litre ile 2012 yılında müşahede edilmiştir. 2015’de bu rakam 1.39 litre olmuştur. Zaman içerisindeki düşüşte içkilere yüklenen ÖTV’nin etkisine de dikkat çekilmektedir. Biranın ÖTV’sinin 2009-2016 arası %296.2 arttığı tespit edilmiştir.

TÜİK’in 2012’de yayınladığı ve 10.656 kent, 3.744 kır hanesi üzerinden yürüttüğü araştırmasında 15 yaş üstü nüfusun %79.9’u hiç alkol kullanmadığını, %9.7’si kullanmadığını, %10.4 ise kullandığını ifade etmişti. Ayrıca toplam nüfusta en çok alkol kullanan yaş grubunun 25-34 yaş aralığı olduğu öğrenilmişti.

Alkol kullanma nedenleri sorulduğunda ise; %39.4 merak, %19.4 eğlence, %17 arkadaş etkisi ve %15.1 özentilik sebeplerini sıralamıştı.

Türkiye’de alkol tüketimi dünya ortalamasının yaklaşık üçte biri kadardır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada yılda 3.3 milyon insan alkol tüketiminden ölmektedir.