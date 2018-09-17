Alkol kanser için 3. büyük risk

Erkeklerde günde 1,5 kadehten az alkol almak dahi, alkole bağlı oluşan kanserlerin %6 ila %25’ine kadar yol açıyor. Kadınlarda ise alkole bağlı gelişen kanserlerin %31’inden %51’ine kadar gelişen bir çizgide temel sebep.. Kadınlarda meme kanserine bağlı ölümlerin yüzde 15’inin sebebi alkol.

Haber bütün dünyada yankı buldu. Üzerine makaleler, yorumlar yazıldı. Peşpeşe programlar düzenlenerek televizyon ekranlarında tartışıldı. İnanılmaz bir şekilde, bütün bilim adamları, hekimler “Biz zaten söylüyorduk..” demeye başladı. Araştırmayı yapanlardan Boston Üniversitesi’den Doç. Dr. Timothy Naimi, basına yaptığı açıklamasında, “Alkol büyük bir kanser risk faktörüdür" dedi.

Söz konusu araştırmaya göre düşük miktardaki alkol bile başta kanser olmak üzere pek çok hastalığa ve ölüme yol açabiliyor. Alkol kullanımı, dünya genelindeki ölümlerin %4’ünün sebebi. Alkole bağlı ölümlerin en sık nedenleri arasında kanser, kalp hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları yer alıyor.

ŞARAP DEĞİL ÜZÜM SUYU

8 Avrupa ülkesinde 350 binden fazla kişi arasında araştırma yapılmış ve alkol kullanımının erkeklerde görülen kanserlerin %10’undan kadınlarda ise %3’ünden sorumlu alkol çıkmış. Ağız içi, yutak, gırtlak, yutma borusu, pankreas ve karaciğer kanserlerinin gelişme riskini artırıyormuş.

Bizde kimi gazetelerin yazdığı gibi bir kadeh şarabın kalbe iyi geldiği iddiası da tam bir alkolik safsatası imiş. Kalbe iyi gelen şaraptaki alkol değil, üzüm suyundaki “resveratrol” denen molekülden kaynaklanmaktaymış.

Yine o araştırmada “genellikle kanser riski açısından sigara tüm dikkatleri toplar. Bu yönde daha fazla araştırma yapılır. Ancak, kanser araştırmacıları şimdi diğer alkollü yaşam tarzının da kanser riskini arttığını öğreniyorlar” denildi.

Aslında, Dünya Sağlık Örgütü, nöropsikiyatrik bozukluklar ve kalp hastalıkları, karaciğer sirozu ve çeşitli kanserler gibi diğer kronik hastalıklara sebep olabilir diyerek, alkolü dünyanın üçüncü büyük risk faktörü olara nitelendiriyor. Bu kanser ölümlerinin %30'u yüksek vücut kitle indeksi, düşük sebze ve meyve tüketimi, fiziksel aktivite eksikliği, tütün kullanımı ve alkol kullanımı da dahil olmak üzere beş davranış ve diyetsel faktöründen kaynaklanıyor. Araştırmacılar ayrıca, kadınlarda meme kanserini alkol içmeye bağlı ölümlerin en yaygın türü olduğunu belirledi. Erkekler için, ağız, boğaz ve yemek borusu kanserleri en sık alkolle irtibatlı ölüm şeklinde..

Amerika’nın ünlü Halk Sağlığı Dergisi’nde bu ay açıklanan araştırmanın sonucu, bütün dünyada büyük akisler yaptı. Gazeteler, dergiler, televizyon ve radyolardan başka internet medyası da telâşlı uyarılar yapıyor...