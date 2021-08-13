Alkol belası hayallerini yıktı

20 yaşında olan ve Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Necati Kaan Şahin, YKS'de birinci oldu.

M.A.Ş. yönetimindeki otomobil ise Biga-Bandırma yolu Şakirbey Kavşağı'nda, Şahin yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Şahin kazada ağır yaralanırken, olay yerine ise çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çarpan kişi alkollü çıktı

Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobili bırakıp kaçmaya çalışan M.A.Ş, bekçiler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan ve 1.35 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ş, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Doktor olmak istiyordu

Babasının iş durumu nedeniyle Çanakkale'de yaşadıkları öğrenilen Şahin Ailesi, tamamlanan cenaze işlemleri sonrasında, doktor olma hayalleri kuran ve tercihlerini bu yönde kullandığı öğrenilen oğulları Necati Kaan Şahin'nin cenazesini teslim aldı.

Dedesi sel bölgesinde

Aile, cenazeyi daha önce oturdukları ve aile büyüklerinin oturmaya devam ettiği Kocaeli'nde toprağa vermeye karar verdi.

Aile yakınlarının, Şahin'in dedesinin kalp rahatsızlığı bulunması nedeniyle kendisine telefonla haber vermediği, bu nedenle bir yandan cenazeyi Kocaeli'ne getirirken, diğer yandan sel bölgesinde bulunan dedeye ulaşmaya çalıştıkları öğrenildi.

Toprağa verildi

Şahin'in cenaze namazı Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'ndeki Şeyh Şamil Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılındı.

Şahin, cenaze namazının ardından Pelitli Mahallesi'ndeki Gebze Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.