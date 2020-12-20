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Aktüel Alkol alıp dereye düştü, ekiplere tepkisi şoke etti! 'Neden geç kurtardınız?'
Aktüel

Alkol alıp dereye düştü, ekiplere tepkisi şoke etti! 'Neden geç kurtardınız?'

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobiliyle birlikte dereye düşen alkollü sürücü, ekiplere 'Neden bu kadar geç kurtardınız?' diyerek küfür etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:27:00 - 2020-12-20 10:27:52
Alkol alıp dereye düştü, ekiplere tepkisi şoke etti! 'Neden geç kurtardınız?'

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu tespit edilen Ahmet Ö., dün gece saat 23.45'te otomobiliyle birlikte Gavur Deresi'ne düştü.  Olay sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Kurtarma çalışması başlamadan önce otomobilden çıkan ancak dere kenarındaki istinat duvarı ve çitlerden çıkamayan Ahmet Ö. bir süre bekledi. Kendi imkanları ile kurtulmayı başaran Ahmet Ö'ye olay yerine gelen polisler merdiven uzattı. Ahmet Ö., 'Neden bu kadar geç kurtardınız?' diyerek tepki gösterdi. Ekiplere küfür eden sürücü, ardından çocukları getirilmezse dereden çıkmayacağını söyledi. Evinin adresini de veren Ahmet Ö., ikna edilerek dereden çıktı. Caddeden hızla gelip yaklaşık 30 metre derinlikteki dereye düşen otomobil ise kurtarıcı marifetiyle dere yatağından çıkartıldı.Şahıs, bu defa ise hastaneye gitmemek için direndi. Polis ekiplerinin çabası sonucu hastaneye gitmeye ikna edilen Ahmet Ö., yüzündeki yaraların tedavisi için önce Kumluca Devlet Hastanesine, ardından da ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Cadeden hızla gelip yaklaşık 30 metre derinlikteki dereye düşen otomobil ise kurtarıcı marifetiyle dere yatağından çıkartıldı.

 

 

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