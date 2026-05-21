Alkol aldı "Filistin'e destek için buraya geldim" dedi! Gelin Kayası’nda skandal görüntüler

Giresun’da efsaneleri ve dikkat çeken görüntüsüyle turizm noktaları arasında yer alan Gelin Kayası, bu kez sosyal medyaya yansıyan bir paylaşımla gündeme geldi.

Turizme kazandırıldı

Giresun'da, İl Özel İdaresi tarafından yapılan düzenleme çalışmalarıyla turizme kazandırılan ve fizik kurallarına meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çeken Gelin Kayası'nda alkol alarak sosyal medyada paylaşım yapan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Alkollü paylaşım yaptı

Gelin Kayası'ndaki seyir terasına gelen M.A., burada alkol aldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Şahsın paylaşımında, "Filistin'e destek için buraya geldim" ifadelerine yer verdiği görüldü.

Paylaşımın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli M.A. hakkında, toplumun hassas olduğu bir konuda yaptığı paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şahsın, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan adli sürecin sürdüğü bildirildi.