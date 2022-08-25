Alkışlanacak karar! Ahlaksız Gülşen'e ekranlar kapatıldı

Gayr-i meşru giyim-kuşamı ve sahnede açtığı LGBT renklerini temsil eden paçavra ile kamuoyunun tartışmalı ismi haline gelen Gülşen, İmam Hatip'lilere yönelik çirkin sözler sarf etti.

Batı ahlaksızlığını millete empoze etmeye çalışan ve sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleriyle sınırları aşan Gülşen'e tepki yağdı. Bir tepki de Anadolu Yayıncılar Derneği'nden geldi.

"Ajanlıktan soruşturma açılmalı"

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sözde sanatçı ama özünde bölücü olan Gülşen isimli ses sanatçısı bir konserinde imam hatip camiasını karalamak için 'sapık' ifadesini kullanmıştır. Halkı kin ve nefret yoluyla çatışmaya sevk etmiştir. Toplumsal barışı bozmak ve çatışmaya neden olmak gibi bir planın içerisindedir. Uluslararası kuruluşların etki ajanlığını yapmaktadır. Aynı zamanda ajanlık yapmaktan da soruşturma açılmalıdır.

"Ekranlarımızı kapatıyoruz"

Bir dönem Alevi vatandaşlarımıza hakaret eden Güner Ümit medya dünyasından da çekilmiştir. Alevi vatandaşlarımızın gösterdiği bu onurlu davranışı bizlerde devam ettirmeliyiz. Bundan sonra Gülşen denen sözde sanatçıya tüm ekranlar kapatılmalıdır. Belediyeler konser verdirmemelidir. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak ekranlarımızı kapatıyoruz. Biz bu milleti seviyor ve barış içinde yaşamak istiyoruz.

Sinan Burhan'dan Gülşen'e tepki

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Bu kadının açıklamaları tesadüf olamaz. Seçim öncesi laik antilaik çatışması çıkarmak istiyor. Bu kadını kim fonluyor ve koruyorsa en şiddetli şekilde manen ve hukuken cezalandırılmalıdır’ şeklinde konuştu.