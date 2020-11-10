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Dünya Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada gündem oldu
Dünya

Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada gündem oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu. Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ilgili "Ne oldu Paşinyan? Raks ediyordun" sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:47:00 - 2020-11-10 11:53:02

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'daki topraklarını savaş meydanında bir bir kazanmasının ardından Ermenistan teslim oldu. Mağlubiyeti itiraf eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın imzaladığı teslimiyet anlaşmasına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayında imza attı.

"Ne oldu Paşinyan? Raks ediyordun"

İmzanın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Aliyev, imzalanan zafer anlaşmasının maddelerini de tek tek ilan etti. Aliyev'in konuşması sırasında Paşinyan için "Ne oldu Paşinyan, yol çekiyordun Cebrayıl'a? Raks ediyordun" ifadelerini kullandığı kısım ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasında hangi maddeler var?
Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasında hangi maddeler var?

Dünya

Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasında hangi maddeler var?

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Yorumlar

İlhan

Adaammmm!
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sahan

Ermenileri karabagdan tümünü çıkardınmida gülüyosun bilemedim
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