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Dünya Aliyev'e sürpriz teklif
Dünya

Aliyev'e sürpriz teklif

Yeniakit Publisher
2024-09-09 17:23:00 -
Aliyev'e sürpriz teklif

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teklif götüren Kazakistan makamları, Ermenistan yaşanan sorunların çözümü adına arabulucu olmak istediklerini söylediler.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Aliyev'i 1 Eylül'de düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) zaferi dolayısıyla tebrik eden Tokayev, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yürütülen barış müzakerelerine Astana'da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Aliyev de müzakerelerin Astana'da yapılması önerisinin Azerbaycan açısından kabul edilebilir olduğunu kaydetti.

Tokayev ve Aliyev, Azerbaycan ile Kazakistan ilişkilerine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

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