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Dünya Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı
Dünya

Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:53:00 -
Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in Erdoğan'ı arayarak deprem dolayısıyla üzüntülerini ilettiği ve "geçmiş olsun" dileklerinde bulunduğu belirtildi.

Aliyev, her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Türkiye'nin yanında olduklarını vurgulayarak, Azerbaycan'ın kardeş ülkeye mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan da telefon görüşmesi ve gösterdiği ilgiden dolayı Aliyev'e teşekkür etti.

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