  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Asıl mesele ne S-400 ne F-35" deyip açıkladı: Birileri Türkiye'nin bunu yapmasını istemiyor

Dolar artınca akın ediyorlardı! Bulgarlar Edirne'de bu kez şoku yaşadı

'Hak, hukuk, adalet' diyenlerin altından çek, rüşvet, dalalet çıktı! CHP’li Maltepe Belediyesinde rüşvet trafiği tapelerde!

AK Parti'den erken seçim açıklaması

'Şakkadanak dolar satarım' diyen Necmettin Batırel'den yeni çıkış: Beyler görün artık

HDP'li Semra Güzel böyle yakalandı

Müslümanlara müjde, kafirlere kötü haber... Çataklı: ‘Son teröristleri kovalıyoruz’

Türk SİHA'ları Yunanistan'ın ayarlarını fena bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Ünsal Ban'ın ifadesi ortaya çıktı! Sözleri "Yok artık" dedirtti

"Bayraktar TB2 SİHA" tarafından imha edilen araçlar ortaya çıktı
Dünya Aliyev'den Türkiye açıklaması
Dünya

Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgede birçok konuda tek bir takım gibi hareket ettiğini, bunun da herkes tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 14:39:00 -
Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir İtalyan gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin küresel düzeyde güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Aliyev, 15 Haziran 2021'de Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkartan Şuşa Beyannamesi'nin bölgesel istikrar için çok önemli bir faktör olduğunu kaydetti.

Aliyev, "Türkiye'nin Azerbaycan'a hem siyasi hem de manevi destek sağladığı 2. Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden sonra ilişkilerimiz daha da güçlendi. Dolayısıyla bu çok önemli bir faktör. Türkiye ve Azerbaycan, bölgede birçok konuda neredeyse tek bir takım gibi hareket ediyor. Bu herkes tarafından dikkate alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23