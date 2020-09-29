Aliyev'den Türkiye açıklaması

Ermenistan ve Azerbaycan arasında yıllardır devam eden gerilim, Erivan’ın Pazar günü sabah saatlerinde gerçekleştirdiği provokatif saldırıları nedeniyle çatışmaya dönüştü. Yaşanan çatışmaların ardından tarafını net bir şekilde belli eden Türkiye, dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğunu ve işgalci Ermenistan’ın saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunun kesin tavır koyması gerektiğini söyledi.

Ermenistan ve taraftarları, Türkiye’nin bu açıklamasının ardından, çatışmalarda Ankara’nın da bulunduğu iddiasını ortaya attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, söz konusu iddialara ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin çatışmalara müdahil olduğu iddialarını değerlendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin savaşta bir taraf olmadığını söyledi. Ayrıca Aliyev, Türkiye'nin dengeleyici bir güç olduğunu da kaydetti.