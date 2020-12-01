  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aliyev'den tokat gibi sözler: "Ermenileri çok seviyorsanız Marsilya'yı onlara verin"
Dünya

Aliyev'den tokat gibi sözler: "Ermenileri çok seviyorsanız Marsilya'yı onlara verin"

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Ermenistan'a desteğine tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenileri çok seviyorsanız Marsilya'yı onlara verin" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:32:00 -
Aliyev'den tokat gibi sözler: "Ermenileri çok seviyorsanız Marsilya'yı onlara verin"

Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Laçın ili, 28 yıl sonra gerçek sahibi Azerbaycanlılara teslim edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu gelişmenin ardından ulusa seslendi.

Laçın bölgesinin kurtuluşunun tarihi bir olay olduğun belirten Aliyev, "Tek bir kurşun atmadan Laçın bölgesine döndük. Düşmanı buna zorladık." ifadelerini kullandı.

"Düşmanı topraklarımızdan kovduk"

Aliyev, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek. Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler. Bu savaş bizim şanlı zaferimizdir. Gururluyuz. Bizim görevimiz Ermeni faşizminin bir daha bu bölgede yükselmesini önlemektir.

"Fransız parlamentosunun bizim meselemizle ne ilgisi var?"

Fransız parlamentosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Fransa kaç yıldır Minsk Grubu'nun eş başkanlığını yapıyorsun? Elinizi taşın altına koydunuz mu? Bir sorunu çözmek için pratik bir adım attınız mı? Şimdi sorun çözüldükten sonra neler olduğuna bakın. Fransız Senatosu, Dağlık Karabağ'ı tanıyan bir kararı kabul etti.

"Marsilya şehrini verin"

Onlardan hoşlanıyorsanız, savaş sırasında demiştim, Marsilya şehrini verin, adını değiştirin, orada ikinci bir devlet kurun dedim. Ama bizim işimize kimse karışamaz. 'Dağlık Karabağ sorunu' teriminin bittiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Bu terimin dillerde olmasını tavsiye etmiyorum. Ancak tarih söz konusu olduğunda, terim elbette kullanılabilir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüsün gizli belgeleri sızdırıldı
Dünya

Koronavirüsün gizli belgeleri sızdırıldı

Çin'in koronavirüsün ilk görüldüğü Hubei eyaletinde salgının yayılma aşamalarını yanlış yönettiği ve iyimser veriler paylaştığı ortaya çıktı..
Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili flaş gelişme!
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili flaş gelişme!

Geçen günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son durumuyla ilgili son b..
Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı
Gündem

Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı

Ermenistan'ın eski Güvenlik Konseyi sekreteri Artur Bağdasaryan, "Ermenistan, liderlerinin dar görüşlülüğü, askeri, diplomatik ve bilgi isti..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay