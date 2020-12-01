Aliyev'den tokat gibi sözler: "Ermenileri çok seviyorsanız Marsilya'yı onlara verin"

Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Laçın ili, 28 yıl sonra gerçek sahibi Azerbaycanlılara teslim edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu gelişmenin ardından ulusa seslendi.

Laçın bölgesinin kurtuluşunun tarihi bir olay olduğun belirten Aliyev, "Tek bir kurşun atmadan Laçın bölgesine döndük. Düşmanı buna zorladık." ifadelerini kullandı.

"Düşmanı topraklarımızdan kovduk"

Aliyev, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek. Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler. Bu savaş bizim şanlı zaferimizdir. Gururluyuz. Bizim görevimiz Ermeni faşizminin bir daha bu bölgede yükselmesini önlemektir.

"Fransız parlamentosunun bizim meselemizle ne ilgisi var?"

Fransız parlamentosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Fransa kaç yıldır Minsk Grubu'nun eş başkanlığını yapıyorsun? Elinizi taşın altına koydunuz mu? Bir sorunu çözmek için pratik bir adım attınız mı? Şimdi sorun çözüldükten sonra neler olduğuna bakın. Fransız Senatosu, Dağlık Karabağ'ı tanıyan bir kararı kabul etti.

"Marsilya şehrini verin"

Onlardan hoşlanıyorsanız, savaş sırasında demiştim, Marsilya şehrini verin, adını değiştirin, orada ikinci bir devlet kurun dedim. Ama bizim işimize kimse karışamaz. 'Dağlık Karabağ sorunu' teriminin bittiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Bu terimin dillerde olmasını tavsiye etmiyorum. Ancak tarih söz konusu olduğunda, terim elbette kullanılabilir."