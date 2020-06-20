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Dünya

Aliyev'den sert çıkış: Azerbaycan toprakları işgal edilmiştir!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a tarihi ders verdi: "Irkçılık konusunda herkes konuşunca sen sus."

Yeniakit Publisher
2020-06-20 23:38:00 -
Aliyev'den sert çıkış: Azerbaycan toprakları işgal edilmiştir!

Doğu Ortaklığı Zirvesinde liderler video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını 30 yıldır işgal ettiğini anlattı.

Aliyev, kendisini adeta provoke etmeye çalışan Paşinyan'a, yerinde sakin oturmasını tavsiye ederek "Ermenistan Başbakanına ırkçılık konusunda konuşmasını tavsiye etmem. Bu konular hakkında konuşulurken o susarak sakince otursun" dedi.

"Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir"

Aliyev, "Konuşmamda uluslararası kuruluşların kararlarına dayanan tarihi gerçekleri söyledim. 1 milyon Azerbaycanlı yurdundan edildi. Birincisi bu herkesin bildiği bir gerçekliktir.

Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir. 2'ncisi ise Ermenistan başbakanına ırkçılık konusunda konuşmasını tavsiye etmem. Çünkü Ermeni teröristler dünyaca meşhurdur. Orly Havalimanı'nda terör eylemi gerçekleştiren Karapetyan, sonradan Ermenistan'a getirilerek cumhurbaşkanı tarafından affedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Global

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