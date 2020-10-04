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Dünya Aliyev'den Macron'a 'paralı asker' çağrısı: Özür dilemeli
Dünya

Aliyev'den Macron'a 'paralı asker' çağrısı: Özür dilemeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a Suriye'den paralı askerler getirdiğine' dair sözleriyle ilgili Fransa'nın özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:52:00 -
Aliyev'den Macron'a 'paralı asker' çağrısı: Özür dilemeli

Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları devam ederken uluslararası kamuoyu da açıklamalarını sürdürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriyeli militanların, Dağlık Karabağ'da çatışmalara katılmak için Bakü'ye aktarıldığı sözleriyle ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın özür dilemesi gerektiğini belirtti.

'Macron özür dilemeli'

Al Arabiya televizyonuna konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriyeli militanların Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'da çatışmalara katılmak üzere Bakü'ye aktarıldığı şeklindeki açıklaması nedeniyle Fransa'dan özür dilemesini talep ettiğini söyledi.

Aliyev, “Paralı askerler yok, 100 bin savaşçıdan oluşan bir ordumuz var. Fransa'nın özür dilemesini ve sorumluluk göstermesini talep ediyorum” diye konuştu.

Macron'dan asılsız iddia

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce '300 Suriyeli militanın Gaziantep üzerinden Bakü’ye aktarıldıklarını' iddia etmişti.

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