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Siyaset Aliyev'den Karabağ hamlesi
Siyaset

Aliyev'den Karabağ hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'daki ateşkes konusunu görüşmek üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a telefon etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 07:46:00 -
Aliyev'den Karabağ hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin iki lidere, ateşkes rejimine tümüyle uyulduğu, bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı ve sakin kaldığı için teşekkür etti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin'in Aliyev ve Paşinyan’la telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde, Dağlık Karabağ’a ilişkin varılan anlaşmaların ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ateşkes rejimine tümüyle uyulduğu, bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı ve sakin kaldığı memnuniyetle ifade edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Güney Kafkasya'da ekonomik ve ulaşım bağlarına yönelik engellerin kaldırılmasıyla ilgili konuların istişare edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, üç ülkenin başbakan yardımcılarının eş başkanlık yaptığı çalışma grubunun faaliyetleri olumlu bir şekilde not edildi. Rusya-Azerbaycan ve Rusya-Ermenistan iş birliğiyle ilgili güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu."

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