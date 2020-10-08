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Gündem Aliyev'den Karabağ açıklaması: Bayrağı kardeşim Erdoğan'la dikeceğiz
Gündem

Aliyev'den Karabağ açıklaması: Bayrağı kardeşim Erdoğan'la dikeceğiz

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve heyetinin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti kaleme aldı. Selvi, Aliyev'in “Her şey çok güzel gidiyor. İnşallah Karabağ’a Azerbaycan bayrağını kardaşım Tayyip Bey’le birlikte dikeceğiz” dediğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:19:00 -
Aliyev'den Karabağ açıklaması: Bayrağı kardeşim Erdoğan'la dikeceğiz

Gazeteci Abdulkadir Selvi, 'Aliyev’le görüşmenin perde arkası' başlıklı yazısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ayrılırken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, “Her şey çok güzel gidiyor. İnşallah Karabağ’a Azerbaycan bayrağını kardaşım Tayyip Bey’le birlikte dikeceğiz” dediğini ifade etti.

Aliyev'in o sözlerin ardından meşhur yumruk işareti yaptığını belirten Selvi, yazısına şöyle devam etti:

"Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında elde ettiği her başarıdan sonra Aliyev’in yumruk hareketi yapması adeta bu sürecin simgesi oldu. Elbette ki o yumruk 30 yıl sonra Ermenistan’a karşı kazanılan zaferi simgeliyor. Ama Aliyev, onu aynı zamanda barışın simgesi olarak kullandığını “Karabağ’a bayrağı dikince oradan dünyaya barış mesajı vereceğiz” sözleriyle anlatıyor.
Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın saldırılarını püskürtüp 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kurtarmaya başlamasının meydana getirdiği duygusal havayı yadsımıyorum ama duyguyla değil, akıllı bir stratejiyle yönetilmesi gereken bir sürecin başındayız.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun heyetinde yer alan Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, bölge dinamiklerini iyi bilen birisi. Ayrım’ın, “Aliyev’in devlet adamlığı yönünü gördüm. Süreci çok başarılı bir şekilde yönetiyor. İnanıyorum ki Azerbaycan masadan da güçlü kalkacak” tespiti önemli.

Bir yanda cephe, bir yanda diplomasi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk heyetiyle görüşmede bir yandan cepheden gelen haberleri takip ediyor, diğer yandan da bölgesel ve uluslar arası diplomasiyi yönetiyor.

“Kardaşım Erdoğan” 

Aliyev konuşması sırasında Türkiye’nin verdiği desteğinin önemini her fırsatta vurguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Kardaşım Erdoğan” ya da “Tayyip Kardaşım” diye söz ediyor.

 “Kaybedeceği halde Ermenistan niye saldırdı?”

Ermenistan’ın saldırıları püskürtülüp Azerbaycan işgal altındaki toprakları geri almaya başlayınca, “Kaybedeceği halde Ermenistan niye saldırdı?” sorusu gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun temasları ışığında bu soruya yanıt arayacağım.

Paşinyan saldırırken kaybedeceğini düşünmüyordu

Ama öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Paşinyan saldırırken kaybedeceğini düşünmüyordu. Hatta Dağlık Karabağ’ın işgalinde olduğu gibi yeni topraklar kazanıp zaferini ilan etmeyi planlıyordu.

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