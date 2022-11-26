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Gündem Aliyev'den düşmanı titreten sözler: Türk askeri yalnız değil!
Gündem

Aliyev'den düşmanı titreten sözler: Türk askeri yalnız değil!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan'a veya Türkiye'ye karşı sinsi planları olanlar bilsinler ki Türk ordusu yalnız değil." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 09:28:00 -
Aliyev'den düşmanı titreten sözler: Türk askeri yalnız değil!

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Orta Koridor Boyunca: Jeopolitik, Güvenlik ve Ekonomi" konulu uluslararası bir konferansa katıldı. Aliyev, konferansın ardından katılımcıların sorularını cevapladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Türkiye'ye olan desteğini yineledi ve şu açıklamayı yaptı:

"Azerbaycan'a veya Türkiye'ye karşı sinsi planları olanlar bilsinler ki Türk ordusu yalnız değil. Türk ordusu sadece Türkiye'nin ordusu değil bizim de ordumuzdur ve aynı zamanda bizim ordumuz da Türkiye'nin ordusudur. Sınırlarımızda provokasyonlar planlayanlar, bizi korkutmak isteyenler bu planlarını unutsunlar."

Azerbaycan-Türkiye ilişkileri hakkında bir soruya yanıt veren Aliyev, "Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinden bahsetmeye başlarsam birkaç gün daha burada olmamız gerekir. Görüşlerimiz kesinlikle nettir. Biz kardeşiz ve dostuz. Biz müttefikiz." dedi.

Aliyev cevabına şu sözlerle devam etti:

"Geçen yıl Şuşa'da zaten elde edilen sonuçları resmileştirdik. İttifak Beyannamesi'ni imzalayarak resmen müttefik olduk. Bunun bir gerçeğin resmileştirilmesi olduğunu bir kez daha belirtiyorum, çünkü uzun yıllardır Azerbaycan ve Türkiye müttefik olarak adım atıyorlar. Bu düzeydeki iş birliğine, ortaklığa ve kardeşliğe değer veriyoruz. İş birliğimizin her alanda güçleneceğinden kesinlikle eminim ve bu bölgesel istikrarın önemli bir kriteri.

Çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliği ve ortak faaliyetleri bölgede istikrarı güçlendirmeye yönelik. Bu kriter herkes tarafından dikkate alınmalı. Çünkü iki ülke olarak potansiyelimizi birleştiriyoruz ve birlikte ayrı olduğumuzdan daha güçlüyüz. Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da potansiyeli artıyor."

Aliyev, "İki ülkenin sadece ekonomik ve endüstriyel değil, aynı zamanda askeri güç de artıyor. Bugün dünya, her ülke için bir numaralı kriterin bu olduğunu görüyor. Güçlü bir silahlı gücünüz yoksa zor günler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla savunma altyapısına yapılan yatırımlar, ortak girişimler, ortak askeri tatbikatlar ortada. Türkiye ile bir yıl içinde periyodik olarak 10'dan fazla ortak askeri tatbikat yaptık. Hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da örgütlendiler. Bu, bölgesel istikrar ve güvenliğimizin önemli bir ölçüsüdür." dedi.

 

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Yorumlar

samimi

Halk TV de ilham Aliyev in bu sözlerine ne dediler biliyor musunuz?... ; İlham Aliyev neden ilk kez bu kadar nefret dili kullandı?...içinde nefret dili göremiyorum gören var mı?...aksine dostluk dili zirveye çıkmış...öyle ise halk TV de konuşanlar ermenistan vatandaşı mı ?
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