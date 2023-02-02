Aliyev'den doğal gaz anlaşması! Duyuruldu

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in, resmi temaslar için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde Romanya'ya ek doğal gaz gönderilmesi hususunda anlaşmaya varıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Iohannis'i resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Aliyev ve Iohannis ikili ve heyetler arası görüşme yaptı.

Görüşmeler sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, Romanya ve Azerbaycan'ın ilişkilerini uzun yıllardır stratejik ortaklık temelinde geliştirdiğini belirtti.

Aliyev, bugün Iohannis ile müzakere ettikleri ve çözüme kavuşturdukları konuların gerçekten de stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin iki kattan fazla arttığını fakat rakamların hala istedikleri gibi olmadığını söyleyen Aliyev, "Ticaret hacmimizin büyük kısmını ihraç ettiğimiz ham petrol oluşturuyor. Ticaretimizi çeşitlendirmek için ek adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Aliyev, enerji konusunun sadece Romanya-Azerbaycan ilişkilerinin değil tüm dünya gündeminin merkezinde yer alan bir konu olduğunu vurguladı.

SOCAR'ın 70'ten fazla benzin istasyonu ve birkaç akaryakıt deposuyla uzun yıllardır Romanya'da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Aliyev, "Şimdi işbirliğimiz yeni bir aşamaya giriyor. Bükreş ziyaretim sırasında Romanya'ya doğal gaz sevkiyatına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Böylece Azerbaycan gazı Avrupa sahasında yeni bir adrese ulaşacak ve buna paralel olarak Romanya'nın olanakları kullanılarak Azerbaycan gazı diğer Avrupa ülkelerine taşınacaktır. Azerbaycan Avrupa Birliği için güvenilir enerji ortağı haline geldi. Bu, Avrupa Birliği liderleri tarafından dile getiriliyor." dedi.

Iohannis, Azerbaycan'ın, Romanya'nın Güney Kafkasya'da stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı ilk ülke olduğunu belirtti.

Romanya olarak Azerbaycan ile stratejik ortaklığı derinleştirmeye ve stratejik öneme sahip bölgesel projeleri hayata geçirmeye hazır olduklarını vurgulayan Iohannis, şunları kaydetti:

"Enerji, ticaret, yatırım, dijitalleşme ve tarım alanlarında işbirliğine hazırız. Azerbaycan yılbaşından itibaren Romanya'ya ek doğal gaz sevk ediyor. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Yarın her iki ülkenin devlet petrol şirketleri 'Romgaz' ile SOCAR yeni bir anlaşma imzalayacak. O anlaşmaya göre 2023-2024 yıllarında ülkemize ilave gaz sevk edilecek. Hem Güney Gaz Koridoru hem de gelecekteki yeşil enerji projesiyle ilgili Karadeniz'in altında inşa edilecek hat Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarını Avrupa'ya taşıyacak. Her iki proje de Avrupa Birliği liderliği tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir."