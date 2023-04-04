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Aktüel Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı
Aktüel

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 22:46:00 - 2023-04-04 22:46:55

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerli otomobil TOGG için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün teslim aldığı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Aliyev, Erdoğan'ın "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" mesajını alıntılayarak "Teşekkür ediyorum aziz kardeşim. Amin! Togg, sizin liderliğinizde kardeş Türkiye'nin bilimsel ve endüstriyel potansiyelin gelişiminin bir başka açık örneğidir" karşılığını verdi.

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Yorumlar

Gazeteci

Hayatımda ilk defa, bir otomobilin bu kadar konu olması beni şaşırtı. Yahu dünyada onlarca devlet yüz seneden fazla otomobil üretiyorlar, hiç birinde, Cumhurbaşkanın bu çümbüşlere katıldıgını görmedim. Yahu dünya şirketleri, bilakis Çinler, senede 500.000 den fazla üretiyor da bu kadar şenlik yok. Her halde onlarda bu üretim normal karşılıyorlar.

Haribo

Gardaşımıza helali hoş olsun. Fakat yıllık 24 bin mtv si var, haberi olsun inşallah. Durduğu yerde devlet 2bin alıyor araçtan her ay maşallah. Durmak Yok Yolmaya Devam İnşallah
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