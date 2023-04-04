Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün teslim aldığı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Aliyev, Erdoğan'ın "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" mesajını alıntılayarak "Teşekkür ediyorum aziz kardeşim. Amin! Togg, sizin liderliğinizde kardeş Türkiye'nin bilimsel ve endüstriyel potansiyelin gelişiminin bir başka açık örneğidir" karşılığını verdi.