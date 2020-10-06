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Dünya Aliyev’den çarpıcı açıklamalar: Türkiye, Karabağ’daki çözüm sürecinde mutlaka yer almalıdır
Dünya

Aliyev’den çarpıcı açıklamalar: Türkiye, Karabağ’daki çözüm sürecinde mutlaka yer almalıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalci Ermenistan’ın saldırılarına ve savaşın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:04:00 -
Aliyev’den çarpıcı açıklamalar: Türkiye, Karabağ’daki çözüm sürecinde mutlaka yer almalıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır. Türkiye güçlü bir devlettir. Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türkiye bundan sonraki barış sürecinde mutlaka olmalıdır. Türkiye’nin verdiği desteğe teşekkür ediyoruz” dedi.

SİHA’lar Türkiye’nin potansiyelini gösteriyor

Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıplarının azaldığını belirten Aliyev, “Bu SİHA’lar Türkiye’nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor” dedi. “Ermenistan’ın, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalıştığını ifade eden Aliyev, “Azerbaycan’da Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Ermenistan’daki halk, kendi iktidarının rehinidir. Dağlık Karabağ’daki halklar bizim vatandaşımızdır. İşgal siyaseti bittikten sonra biz orada birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli

“Ermenistan’ın bölgedeki stratejik noktaları hedef aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Ermenistan bizim doğrudan kendilerine saldırmamızı istiyor. Ermenistan içinde ciddi rahatsızlık var, siyasi istikrar bozuk. İşgal altında olan bölgeler bize verilirse barış sağlanır. Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli. Her iki taraf askerlerine talimat vermelidir” dedi.

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