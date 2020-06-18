Aliyev’den BM Genel Kurulu’na seçilen Türk Başkan için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Volkan Bozkır’ın Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in mesajında, “Türkiye temsilcisi sayın Volkan Bozkır’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı seçilmesinden dolayı sizi en samimi duygularımla kutluyorum. Liderliğiniz altında yürütülen Türk diplomasisinin tutarlı ve başarılı faaliyeti sayesinde Türkiye uluslararası alanda büyük bir ün kazanmıştır. Kişisel girişimleriniz sayesinde BM tarihinde ilk kez bir Türk temsilcisinin başkanlığa seçildiğini duymaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Azerbaycan-Türkiye arasında dost ve kardeşlik ilişkileri ortak çabalarımızla her alanda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edecektir. Bu fırsatla, size sağlık ve başarı diliyor, kardeş Türkiye halkına refah arzuluyorum” ifadeleri yer aldı.