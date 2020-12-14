  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aliyev'den ABD'nin skandal kararına sert tepki
Dünya

Aliyev'den ABD'nin skandal kararına sert tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını, hukuka aykırı bulduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:49:00 -
Aliyev'den ABD'nin skandal kararına sert tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hacıyev, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımları kabul edilemez buluyor. Bazı NATO üyesi ülkeler benzer hava savunma sistemi kullanırken Türkiye'ye yaptırım uygulamak haksızlıktır. Cumhurbaşkanımız bu durumu çifte standart ve hukuka aykırılığın bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptırımların, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini güçlendirme adımlarını engellemeyeceğine emin olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu konuyu ilgili çalışma grubu kapsamında objektif müzakere edilmesine yönelik önerileri karşılık bulmamıştır." dedi.

Hacıyev, Azerbaycan'ın Türkiye'yi, Türkiye'nin de Azerbaycan'ı desteklediğini, her iki ülkenin daima birbirinin yanında olduğunu belirterek, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi töreninde Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer almasının bu birliğin örneği olduğunu kaydetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüsü atlatan çocukta bu hastalık görüldü
Sağlık

Koronavirüsü atlatan çocukta bu hastalık görüldü

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, koronavirüsü atlatan 9 yaşındaki bir çocukta sürekli ateş ve ..
Şii lider Tufeyli'den sert tepki: İran bana bunları söyleyince çok şaşırdım! Türkiye'nin önünü kesmek için...
Dünya

Şii lider Tufeyli'den sert tepki: İran bana bunları söyleyince çok şaşırdım! Türkiye'nin önünü kesmek için...

Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Subhi et-Tufeyli, İran'ın Dağlık Karabağ krizinde neden Ermenistan'ın yanında yer aldığını açık..
İran'dan çarpıcı Türkiye itirafı
Dünya

İran'dan çarpıcı Türkiye itirafı

Tahran Ticaret Odası Sanayi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Zohrevandi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir üzerine ülkesind..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay