Aliyeva Azerbaycan geleneklerini dünyaya tanıttı

yeniakit Ankara

Yeni Akit’e konuşan Uluslararası Çokültürlülük Merkezi'nin İcra direktörü Revan Hasanov, "Azerbaycan’da geçmişten bugünlere kadar farklı kültürlerin beraber, kardeşçe ve huzur içinde yaşadığı bir ülkedir. Ülkemiz her daim farklı etnik ve kültürel değerlerimizin korunması yönünde faaliyet programları gerçekleştirmiş, kültürel çeşitliliğin daha da zenginleşmesine olanak tanımıştır. Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde yaşayan farklı ulusların bir yumruk gibi kenetlendiğini biz kırk dört günlük vatan savaşında net bir şekilde gördük" dedi.

Hasanov, "Ermenilerin kışkırtmalarına rağmen biz bu ülkede yaşayan tüm inançların ve etnik kimliklerin temsilcilerinin nasıl savaşa katıldıklarına ve hatta bazılarının topraklarımızın işgalden kurtarılması uğrunda şehit olduklarına bile tanık olduk. İşte bu birlik, beraberlik ve dayanışmayı kendi sınırları içinde sağlayan devletimizin başarıyla uyguladığı politikanın sonucudur ki, biz dünyaya örnek olacak bir çokkültürlülük modeli geliştirdik ve bu modeli hatta dünyanın öncül eğitim ve araştırma kuruluşlarında öğretilmesini başardık.

Şu an bildiğimiz bir gerçek var ki, tüm dünyada kendisini Azerbaycanlı olarak gören kardeşlerimizin kendilerine yakışır şekilde çokkültürlülük geleneklerimizi yaşatmalarıdır. Gerek devlet kurumlarımız, gerekse de sivil toplum örgütlerimiz devamlı olarak halkın bu gelenekleri yaşatmaları için projeler uygulamaktadır. Tabii ki, ülkemizde mevcut olan dini hoşgörü ve etnik çokkültürlülük geleneklerimizin yaşaması, gelişmesi ve gelecek nesillere ulaştırılması konusunda çaba harcayan kurum ve kuruluşların başında Haydar Aliyev Vakfı gelmekte. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Mihriban hanım Aliyeva'nın yıllardır başarıyla başkanlığını yürüttüğü Haydar Aliyev Vakfı ülkede her kesimi kucakladığı gibi mevcut farklı kültürlere ve inançlara da destek vererek onların ayakta kalmasını sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.