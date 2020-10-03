Aliyev ve Macron'dan kritik görüşme! "Bazı topraklar işgalden kurtarıldı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaların konuşulduğu bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü.

Macron kuyruğu sıkıştırdı

Görüşmede, Azerbaycan'ın başarılı operasyonları sonucu, beslemesi Ermenistan ordusunun bozguna uğraması nedeniyle kuyruğu sıkıştıran Macron'un ateşkes ve müzakere naralarını yinelediği belirtilirken, Aliyev'in ise Ermenistan'ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırılarda 19 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin yıkıldığını bildirdi.

"Bazı topraklar işgalden kurtarıldı"

SİHA'ların etkin bir şekilde kullanıldığı operasyonlarla işgal altındaki toprakların bir kısmının kurtarıldığını vurgulayan Aliyev'in, Erivan yönetiminin müzakere sürecini sekteye uğratacak adımlar atarak sürece ağır darbe vurduğunu ifade ettiği bildirildi.

Öte yandan Aliyev'in, çatışmalardan ve müzakere sürecinin bozulmasından Erivan yönetimini sorumlu tuttuğu aktarıldı.