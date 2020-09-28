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Dünya Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü
Dünya

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları ele aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:19:00 -
Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmelerinde Ermenistan-Azerbaycan cephesindeki çatışmaları ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev'i telefonla arayan Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephesindeki çatışmalardan dolayı endişeli olduğunu ve sorunun müzakerelerle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Aliyev, Ermeni yönetiminin müzakere sürecini kasıtlı olarak bozduğunu ve Nikol Paşinyan'ın "Dağlık Karabağ Ermenistan'ındır" açıklamasının sürece ciddi bir darbe vurduğunu kaydetti.

Aliyev, 27 Eylül'de Ermeni ordusunun Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini ateş açtığını ve bunun sonucunda sivil ve askeri kayıplar yaşandığını, buna karşılık Azerbaycan ordusunun karşı saldırı başlattığını belirtti.

Aliyev, tüm olaylardan Ermeni yönetiminin sorumlu olduğunu vurguladı.

Görüşmede Aliyev ve Macron diplomatik kanallar aracılığıyla temas kurmayı kabul ettiler.

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