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Dünya Aliyev, Putin'i evinde ağırladı! Kritik anlaşmalar yapılacak
Dünya

Aliyev, Putin'i evinde ağırladı! Kritik anlaşmalar yapılacak

Yeniakit Publisher
2024-08-18 21:13:00 -
Aliyev, Putin'i evinde ağırladı! Kritik anlaşmalar yapılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Vladimir Putin'i evinde ağırladı. İki ülke arasında kritik anlaşmalar yapılacak.

Putin'i, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov karşıladı.

Karşılamanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Putin'i evlerinde ağırladı. Putin, İlham Aliyev ve Mihriban Aliyeva birlikte yemek yedi.

Putin, yarın da Aliyev'le bir araya gelecek. Liderler, Rusya-Azerbaycan ilişkilerini, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini, güncel uluslararası ve bölgesel konuları da müzakere edecek.

Ziyaret kapsamında Putin ve Aliyev ortak bildiri imzalayacak, ayrıca iki ülke arasında bir dizi anlaşmalara imza atılacak.

Kaynak: AA
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