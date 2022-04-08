Aliyev-Paşinyan barış için mutabakata vardı

Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile akşam yemeğinde bir araya geldi. 5 saat süren görüşmenin ardından Michel, liderlerin muhtemel bir barış antlaşması hazırlamak için somut bir süreç başlatma ve ortak çalışma grubu kurma üzerinde anlaştıklarını belirtti. Görüşmeyi “harika ve çok verimli” diye tanımlayan Michel, “Birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik” dedi.

“İlerleme kaydediyoruz. İlerlemek için ortak bir istek var” diyen Michel şöyle devam etti: “Önemli bir adım attık. Bu elbette her şeyin çözüldüğü anlamına gelmiyor ama barış için ilerleme kaydettiğimiz anlamına geliyor.”