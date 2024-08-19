Aliyev ile görüşen Putin: Barış için desteğe hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarını sürdürdüğü Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider, ekonomik ve kültürel iş birliğinin yanı sıra Güney Kafkasya'daki mevcut durumu ele aldı" denildi.

PUTİN: BARIŞ İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ

Görüşme kapsamında açıklama yapan Putin, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasını kolaylaştırmak, sınırın belirlenmesi veya çizilmesi ve daha önce birçok kez görüşüldüğü gibi lojistik ve ekonomik konuları çözmek için yapabileceğimiz bir şey varsa, destek vermeye fazlasıyla hazırız. Azerbaycan ziyaretimden döndüğümde Başbakan Nikol Paşinyan ile iletişime geçip görüşmelerimizin sonucunu bildireceğim" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO