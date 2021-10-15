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Dünya Aliyev, Ermenistan-İran uyuşturucu ağını ifşa etti!
Dünya

Aliyev, Ermenistan-İran uyuşturucu ağını ifşa etti!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran ile yaşanan gerilim sonrası çarpıcı bir iddiada daha bulunarak, Ermenistan'ın yaklaşık 30 sene boyunca işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan Tahran yönetimi ile anlaşma yaparak Avrupa'ya uyuşturucu taşıdığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 21:34:00 -
Aliyev, Ermenistan-İran uyuşturucu ağını ifşa etti!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde, Dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasının ardından Azerbaycan sınırında askeri tatbikatlar düzenleyen ve bölgeye izinsiz şekilde TIR'lar gönderen İran'a tepki göstermişti.

Tahran yönetimi Aliyev'in açıklamalarını kınayarak, atılan adımların milli egemenlik hakları çerçevesinde yapıldığını duyurmuştu.

Karşılıklı atışmaların gölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den çarpıcı bir iddia daha geldi.

"30 yıl boyunca Avrupa'ya uyuşturucu kaçırdılar"

Aliyev yaptığı açıklamada, "Ermenistan, 30 yıl boyunca İran'la gizli anlaşma içinde Azerbaycan'ın eski işgal altındaki topraklarını (Karabağ) Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için kullandı." dedi.

 

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