Aliyev Ermenileri çıldırttı

Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva’nın Instagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Azeri liderin kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor. İlham Aliyev, görüntülerde, Cebrail ilinde bulunduklarını ve tarihi Hudaferin Köprüsü istikametinde gittiklerini söylüyor. Aliyev, çevrede harabe durumda olan evleri göstererek, “Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarına ait evlerdir” diyor.



Görüntülerde Aliyev, Araz Nehri’ni işaret ederek, “Burası Azerbaycan-İran sınırı, dostluk sınırıdır” ifadesini kullanıyor.



Aliyev, ziyaret sırasında “Karabağ’da Ermeniler için herhangi bir statü söz konusu olamaz. Azerbaycan’ın tek bir devleti var. Irk ve din ayrımı olmadan tüm Azerbaycan vatandaşları barış ve dostluk içinde yaşarlar. Ermeni halkı da böyle yaşayacak ”dedi.



Sosyal medyadaki bu görüntüler hâlâ yenilgiyi sindiremeyen Ermenilerin büyük tepkisini çekti.

Azeri lider, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail kentlerini eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte ziyaret ederek göndere bayrak çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler, Erivan yönetimi ve Ermenilerin kanayan yarasına tuz oldu.

Ermeniler hesap verecek

Azerbaycan lideri Aliyev, harabe durumda olan Cebrail şehrinde incelemelerde bulunduktan sonra “Tüm binaları yıkmışlar. Sadece kendileri için kışla yapmışlar, diğer tüm altyapıyı yıkmışlar. Bunun hesabını verecekler. Uluslararası mahkemelerde hesap verecekler. Uluslararası uzmanlar gelecek, 30 yıl boyunca bize verilen tüm zarar hesaplanacak. Bugünlerde Kelbecer’i yıkan, ormanları kesen, binaları, okulları yakan düşman onun da hesabını verecek. Onlar Azerbaycan halkının bir daha buraya dönmeyeceğini düşünüyordu. O amaçla yıkmışlar. Fakat yanıldılar. Biz geri döndük. Tüm buraları yeniden kuracağız” dedi.

Fuzuli’den Şuşa’ya yeni yol

Azeri AzTV, Aliyev’in Fuzuli ziyaretinde Fuzuli kentinden Şuşa kentine bir yol yapılmasını müjdelediğini söyledi. Kanal, Aliyev’in “Bugün Fuzuli-Şuşa yolu projesi başlıyor. Bu çok önemli, çünkü bu yol bizi Şuşa’ya götürecek. Bu, aynı zamanda kurtarılmış bölgelerde uygulanan ilk proje” dedi.

