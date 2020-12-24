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Dünya Aliyev Ermeni vahşetini gözler önüne serdi: 2. Dünya Savaşı'nda böyle vahşet görülmedi
Dünya

Aliyev Ermeni vahşetini gözler önüne serdi: 2. Dünya Savaşı'nda böyle vahşet görülmedi

44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şehirde Ermeniler tarafından yapılan yıkıma tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 01:14:00 -

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görüldü.

İlham Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.

"2. Dünya Savaşı'nda faşistler bile böyle vahşet yapmadı." diyen Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın biz nasıl bir düşmanla savaştık. Bölgemizi, Kafkasya'yı faşistlerden kurtardık. Tüm bu köyleri yeniden kuracağız. Düşman, bu yaptıkları için hesap verecek. Tüm tarihi ve dini anıtlarımız, düşman tarafından yıkıldı. Tüm dünya bunu görmeli."

"Tazminat davamız için kanıt olacak"

Yol güzergahında işgalden kurtarılan bir diğer il olan Zengilan'ın köylerinin de yıkık durumda olduğunu gösteren Aliyev, "Bazı evlerde yaşamışlar. Sen gel başkasının toprağını zapt et, sonra da 'buranın tarihinin Ermeni toprağı olduğunu' iddia et. Sahtekarlar, hırısızlar, yalancılar ve vahşiler bizim topraklarımızı 30 yıl işgal altında tuttu. Tüm bu görüntüler, bizim tazminat davamız için kanıt olacak." diye konuştu.

Askerlerle bir araya geldi

Sosyal medya ağlarında paylaşılan bir diğer görüntüde de İlham Aliyev'in Gubadlı'da askerlerle yaptığı görüşme yer alıyor.

Aliyev, burada da "Askerlerimizin kahramanlığı sayesinde topraklarımızı kurtardık. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadesini kullanıyor.

Görüntülerde, askerlerin Cumhurbaşkanı Aliyev'i coşkulu şekilde alkışladığı görülüyor.

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