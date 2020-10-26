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Gündem Aliyev duyurdu! 'Türk F-16'larını semada göreceksiniz'
Gündem

Aliyev duyurdu! 'Türk F-16'larını semada göreceksiniz'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dış müdahale olursa Türk F-16'larını devreye sokacaklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:15:00 - 2020-10-26 14:00:28
Aliyev duyurdu! 'Türk F-16'larını semada göreceksiniz'

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan ateşkes sürerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Şu an kullanılmıyorlar, ama eğer Azerbaycan’a bir dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz’’ ifadelerini de ekledi.

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