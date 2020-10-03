  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aliyev "Bunları çok duyduk" deyip açıkladı: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok
Gündem

Aliyev "Bunları çok duyduk" deyip açıkladı: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok

Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "durun", "çalışacağız", "müzakere yürüteceğiz", "yardım edeceğiz" gibi sözleri çok duyduklarını belirterek "30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:22:00 -
Aliyev "Bunları çok duyduk" deyip açıkladı: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok

Bir televizyon kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi.

Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğunu belirten Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimi tarafından hiçe sayıldığını anımsattı.

AGİT Minsk Grubunun yıllardır devam eden soruna hiçbir çözüm bulamadığını söyleyen Aliyev, "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları çok duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ismail

Sayin baskanim cok dogru cok isabetli hedef kil elma durmak yok allah yardimciniz olsun can kardaslar.
  • Yanıtla
Merkel'den Türkiye açıklaması! Tarih verdi
Dünya

Merkel'den Türkiye açıklaması! Tarih verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Vize serbestisi konusunda Türkiye ile Aralı..
Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!
Ekonomi

Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altındaki dalgalanmalara ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Altın kimseyi üzmeyecek. Tarihleri verd..
Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü
Dünya

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbay..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay