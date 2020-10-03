Aliyev "Bunları çok duyduk" deyip açıkladı: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok
Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "durun", "çalışacağız", "müzakere yürüteceğiz", "yardım edeceğiz" gibi sözleri çok duyduklarını belirterek "30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok" dedi.
Bir televizyon kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi.
Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğunu belirten Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimi tarafından hiçe sayıldığını anımsattı.
AGİT Minsk Grubunun yıllardır devam eden soruna hiçbir çözüm bulamadığını söyleyen Aliyev, "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları çok duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir" ifadelerini kullandı.