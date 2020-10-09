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Aktüel Aliyev: "Biz kan dökülmesin istiyoruz.Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum"
Aktüel

Aliyev: "Biz kan dökülmesin istiyoruz.Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:36:45 -
Aliyev: "Biz kan dökülmesin istiyoruz.Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum"
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