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Dünya Aliyev 10 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti
Dünya

Aliyev 10 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'daki yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tarihini "Zafer Günü" ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:07:00 -
Aliyev 10 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10 Kasım tarihinin "Zafer Günü" ilan edilmesi ve bu günün her yıl kutlanılması yönünde karar aldı.

Aliyev ayrıca Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonun başladığı gün olan 27 Eylül'ü de şehitleri "Anma Günü" olarak belirledi.

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti.

Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

Bakü'de tören düzenlenecek

Bakü'de, Azerbaycan ordusunun elde ettiği zafer dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirilecek.

Başkentteki ünlü Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek törende Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar sergilenecek. Törenin tarihi konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Yorumlar

Yasemin

Kutlu, Mübarek olsun.
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Kemal

Kemalistlere AYIP MI oldu ne.:-))))))
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