Alışverişte böyle rakamlar görülmedi! Kampanya değil çılgınlık sanki!

E-ticaret sektörü, yerel ve global alışveriş kampanyalarının yoğunlaşacağı 2023’ün son çeyreğinde yeni rekorlar hedefliyor.

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Ticaret Bakanlığı ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre son 4 yıldır internette en fazla alışverişin Kasım ayında yapıldığını; Kasım ayını Aralık ve Ekim ayının takip ettiğini anımsattı.

Günlük 15 milyon işlem

2021 yılında 381 milyar liralık toplam e-ticaretin 127 milyar liralık kısmının, geçen yıl da 800 milyar liralık toplam e-ticaretin 266 milyar liralık kısmının Ekim-Aralık döneminde yapıldığını, bu dönemlerde günlük sipariş adedinin 13 milyonu aştığını kaydeden Güçlü Kayral, şunları söyledi: “Kasım ayı başta olmak üzere son çeyrekte, e-ticarette yerel ve global kampanyalar yoğunlaşıyor. Özellikle bu yıl 24 Kasım’a denk gelecek dünyada Black Friday, Türkiye’de Efsane Cuma olarak düzenlenen kampanya ile e-ticaret zirve yapacak.

Siber Pazartesi, 11.11 Günü, yılbaşı alışverişleri de son çeyrekte e-ticaretin en fazla yoğunlaştığı dönemler olacak. Bu yılın ilk 8 ayının verilerini açıklayan BKM’ye göre internetten kartla yapılan işlem adedinde yüzde 25, işlem miktarında ise yüzde 130’luk artış yaşandı. Bu büyümenin son çeyrekte de sürmesini bekliyoruz. Ekim-Aralık döneminde günlük sipariş adedi 15 milyona yaklaşacaktır.”

35 milyon müşteri 600 milyar lira ciro

Türk firmalarının kampanyalarını global şirketler gibi bir günle sınırlı tutmayıp 2-3 güne hatta bir haftaya yaydıklarının altını çizen Kayral, “Son çeyrekteki kampanyalara 35 milyonun üzerinde kişinin katılması, cironun 600 milyar lirayı aşması hedefleniyor. Ürünlerinde yüzde 70-80 indirim uygulayan siteler bile oluyor.” diye konuştu.

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