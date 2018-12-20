Alışverişin dozunu kaçırmamak için bu önerilere kulak verin!

Eviniz, birden karşınıza çıkınca satın aldığınız, sonra da aldığınıza pişman olduğunuz parçalarla dolu ve siz gelişigüzel alışveriş etme alışkanlığınızı nasıl bırakacağınızı bilemiyorsunuz.

Sizi temin ederiz ki, durumunuz hiç de umutsuz değil ve bu alışkanlığı bırakmanın etkili yolları var. İlk alışverişte denemeye başlayın. Arada eliniz kaçsa da vazgeçmeyin. Okuyacağınız beş öneriden birini bile uyguladığınızda, yavaş yavaş gereksiz alışveriş etme alışkanlığınızı değiştirdiğinizi göreceksiniz. Unutmayın, kendinizle savaşmıyorsunuz, bir alışkanlıktan vazgeçiyor, onun yerine kalıcı olarak başka bir alışkanlık ediniyorsunuz.

EN UFAK BİR ŞÜPHENİZ VARSA BIRAKIN

Eğer «acaba?» diyorsanız, elinizdekini derhal bırakın. O an cevabını veremeseniz de bu soruyu sormanızın en az bir somut sebebi vardır. Mesela ertesi gün pembe renkten hoşlanmadığınızı, asla çizgili tercih etmediğinizi fark edebilir ve «İyi ki almadım» diyebilirsiniz.

EVDE AYNISINDAN VAR MI?

Aynı görevi yerine getiren bir eşine sahipseniz, yanından uzaklaşın. Diyelim ki gördüğünüz mavi bir termos ya da çanta, ama aslında dolabınızda grisi duruyor. Niye yerinizi daraltacaksınız ki?

TUTARI NAKİT OLARAK ELİNİZE ALIN

Ödeyeceğiniz bedeli cüzdanınızdan çıkarın, elinizde tutarken ona bakın. Aslında hiç de ihtiyacınız olmayan bir parça için ondan ayrılacaksınız. Gerçek ihtiyaçlarınızdan birini gidermek için aradığınızda, belki de bu tutarı bir araya getirmekte zorlanacaksınız. Şimdilik cüzdanınızda kalsa daha iyi olmaz mı?

AY SONUNA KADAR KAÇ PARAM OLUR?

Etiketteki fiyata bakın. Bu tutarı bir kenara koyduğunuzu hayal edin. Kendinize sorun:Bu yolla ay sonuna kadar kaç param olur? Gerçekten de ayaküstü basitçe bir hesap yapın ve birkaç kez kenara para koyduğunuzda fazladan kaç paranız olacağını görün.

KREDİ EKSTRENİZİ HAYAL EDİN

Kredi kartı kullanmakta ısrarlı mısınız? O halde ay sonunda kredi kartı ekstrenize bakarken nasıl hissettiğinizi hatırlayın. Küçük küçük ödemelerin birikip nasıl dağ gibi olduğunu… En az ödeme tutarını ödedikten sonra hâlâ borçlu olduğunuzu ve olmaya devam edeceğinizi… Değer mi?