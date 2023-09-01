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Yerel Alışveriş yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti
Yerel

Alışveriş yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-09-01 17:55:00 -
Alışveriş yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde alışveriş yapmak için gittiği semt pazarında aniden fenalaşarak yere yığılan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kum köyünde yaşayan 60 yaşındaki Yaşar Bakan, alışveriş yapmak için Cide Kapalı Pazaryerine geldi. Bir süre alışveriş yapmak için semt pazarın da dolaşan Bakan, fenalaşarak yere düştü. Kalbi duran Bakan’a orada tesadüfen bulunan bir hemşire tarafından hemen müdahale edildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Bakan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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