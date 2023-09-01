Alışveriş yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kum köyünde yaşayan 60 yaşındaki Yaşar Bakan, alışveriş yapmak için Cide Kapalı Pazaryerine geldi. Bir süre alışveriş yapmak için semt pazarın da dolaşan Bakan, fenalaşarak yere düştü. Kalbi duran Bakan’a orada tesadüfen bulunan bir hemşire tarafından hemen müdahale edildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Bakan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.