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Dünya Alışveriş yaparken 1.5 milyon lira kazandı
Dünya

Alışveriş yaparken 1.5 milyon lira kazandı

Japonya'da bir süpermarketin manav reyonundan marul alan müşteri, ayağının kaymasıyla düşüp sakat kaldı. 60 yaşındaki müşteri, açtığı tazminat davasını 5 yılın sonunda, 21 milyon yen (1.5 milyon lira) tazminat kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:56:00 -
Alışveriş yaparken 1.5 milyon lira kazandı

Japonya'da bir süpermarket, manav reyonundan alışveriş yaptığı sırada ayağı kayıp düşen müşterisine 21 milyon yen (1.5 milyon lira) tazminat ödeyecek.

Islak zemin nedeniyle dava açtı

Tokyo'nun güneydoğusundaki Kanagawa eyaletinde bir süpermarketin manav reyonundan marul alan müşteri, ayağının kayması sonucu düştü. Sakat kalan 60 yaşlarındaki adam, bu duruma ıslak zeminin sebep olduğu iddiasıyla süpermarkete tazminat davası açtı.

Market yönetimi önlem almadı

Tokyo Bölge Mahkemesi, olay sonrası açılan ve 5 yıl süren davanın son duruşmasında kararı açıkladı. Hakim Heyeti Başkanı Yukio Şinada, marul yapraklarından damlayan suların zemini ıslattığını, süpermarket yönetiminin bu durumun farkında olmasına rağmen gereken tedbirleri almadığını belirtti. Mahkeme, süpermarketin, düşüp sakat kalması ve gelir kaybına uğraması sebebiyle müşterisine 21 milyon yen (1.5 milyon lira) tazminat ödemesine hükmetti.

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