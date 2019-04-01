Alışveriş merkezinde dehşet anları!

Bursa'da Taha G. (23), iddiaya göre sokakta tartıştığı 2 kişiyi takip edip bir alışveriş merkezinin tuvaletinde bıçakladı.

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'ne bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ali S. (24) ile Alihan A. (22) dolaşmak için dışarı çıktı. 2 arkadaş yürüyüş yaptıkları sırada iddiaya göre yanlarına gelen Taha G. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede sonlanırken, Ali S. ile Alihan A. olaydan sonra bir alışveriş merkezine gidip tuvalete girdi. Bu sırada iki arkadaşı takip eden Taha G., tuvaletlere girerek elindeki bıçakla lavaboda ellerini yıkayan 2 kişiyi bacaklarından bıçakladı. Kaçmaya çalışan şüpheli Taha G., alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edildi.

Yaralı Ali S. ile Alihan A. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.