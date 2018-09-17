Alışveriş iyi hoş da...

Süpermarketler, grossmarketler, megamarketler, satışlarını artırmak isteyen firmalar her geçen gün yeni yöntemler denemekteler.

Biz tüketiciler de bu tuzaklara kuzu kuzu düşmekteyiz. Mesela elektronik eşya satan mağazalar gazetelere verdikleri ilanlarla piyasa fiyatının çok altında ürün pazarlamakta ve tüketiciler koşa koşa bu ürünleri kapışmakta.. Eğer o ürün bitmişse, mağazalardaki seçenekler çok fazla olduğundan belki bir miktar daha yüksek fiyata benzerini almakta.. Firmalar için önemli olan, müşterilerin mağazadan içeri girmesi...

Aldığınız elektronik eşyanın fiyatına daha sonraki haftalarda sakın bakmayın. Moraliniz bozulur. Çünkü her geçen hafta o eşyanın fiyatının düştüğünü göreceksiniz. Ama "Benimkisi, bundan farklı ve daha fazla fonksiyonları var" diyerek kendinizi teselliye çabalarsınız..

Pekalâ, süpermarkete iki, üç ihtiyacını gidermek için gidip eli kolu torba dolu çıkanlardan mısınız? 50 liralık bir alışveriş yapmaya niyetlenip eve döndüğünüzde 200 liralık fişe bakıp şaşıyor musunuz?

Sebep 'alışveriş delisi' olmanız değil, pazarlama uzmanlarının daha fazla 'almanızı' sağlayan 'cin fikirleri'. Onlar neler mi; özetleyelim:

1. Ekmek en sonda: Ekmek, süt gibi temel ihtiyaçlar en uzak köşeye yerleştirilir ki müşteri o yolda bütün marketi dolaşmış olsun, belki aklına başka bir ürün almak gelir...



2. Bu pasta 9.99 TL: Marketlerde en çok gördüğümüz şey para üstünü alamayacağımız fiyatlardır. Aslında 10 TL olan bir ürünün etiketinde 9.99 TL yazar. Maksat sizin ürünü tek basamaklı bir rakam olarak düşünüp, daha ucuz görmenizi sağlamak.

3. Ucuz ve karışık sepetler: Market ortalarında ‘Ne alırsan 5 TL’ afişlerinin altında belli bir sınıflandırma yapılmamış ürünler bir sepette sunulur. Maksat “Burada uygun fiyata bir şeyler var, bir bakayım” hissini uyandırmak.

4. Sağ tarafın önemi: Çoğunluk sağ elini kullanır. Marketler de bir koridorda aynı ürünün pahalı olanını sağa, ucuz olanı sola koyarak müşterilerini pahalı ürünü satın almaya yöneltir.

5. En büyük araba: Büyük alışveriş arabaları ile “Daha çok alışveriş yapabilirsiniz” hissi ile mesaj gönderiliyor.

6. Karolar büyük mü küçük mü? Pahalı bölümlerde küçük yer karoları, ucuz yerlerde büyük yer karoları kullanılıyor. Araştırmalar küçük yer karolarının karar vermeyi hızlandırdığını, büyük yer karolarının yavaşlattığını ortaya koymuş. Bakar mısınız psikolojik harbe!

7. Dışarıyı görme! Süpermarketlerde cam kullanılmadığını fark etmiş miydiniz? Bunun sebebi müşterinin dış dünyadan kopmasını sağlamak.

8. Kasadaki tuzak: Çikolata, sakız, sigara, dondurma gibi ürünler kasaların yanına konulur. Bunun iki sebebi var: Birincisi kişide bir işi başarıyla bitirdiği ve ödülü hak ettiği hissini yaratmak. Diğeri çocuklu müşterilerin çocuklarının tutturmasına dayanamayıp onun sabırla beklemesini sağlayabilmek için çikolata, dondurma almak zorunda kalmaları.



9. Parıltı, pırıltı: Araştırmalar parlak ışıklar ve lüks döşemeleri olan marketlerin daha pahalı ürünleri daha rahat satabildiklerini ortaya koymuş.

10. Hızlı müzik: Müzik ve koku pazarlama tekniklerinde çok önemli bir yer tutuyor. Tüketiciler süpermarkette yayınlanan müziğin ritmine göre daha yavaş veya hızlı hareket edebiliyor. Hızlı müzik içerideki tüketicilerin daha hızlı hareket etmelerine sebep olup, daha çok alışveriş yapılması sağlanırken daha yavaş ritimlerde müşterilerin de daha yavaş hareket ettikleri gözlenmiş.

11. Hımmmm nefis! Ayrıca marketlerde tüketicinin iştahını açarak daha fazla alışveriş etmesini sağlamak üzere çeşitli kokular kullanılmakta. Bunlar genellikle tüketicilerin pastane ve unlu mamuller departmanından geldiğini düşündüğü ama çoğu zaman da süpermarket yönetimi tarafından müşterilerin kendilerini aç hissedip daha çok alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla yerleştirilen özel kokulardır.

12. Görünürlük kirası: Ünlü markalar süpermarketlere ürünlerinin en görünür yerlere konması için ekstra ücret ödüyor. Normal raflardaki ‘alma seviyesi’ göz hizasından hesaplanarak 1.6 metre olarak belirlenmiştir. Fakat insanlar genelde göz seviyesinin biraz daha altına daha çok bakar ve bu sebeple buradaki ürünlere daha çok yöneliyor.

13. Aman müşteriler elektriklenmesin! Bazı ülkelerin süpermarketlerinde anti-statik madde kullanılarak müşterilerin elektrik yüklenip sinirlenmeleri engelleniyor.