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Alışkanlıkları değiştirme zamanı gelmedi mi? İşte, yeşil soğuk çorba

Türk mutfağının klasik soğuk çorbalarında mutlaka yoğurt yer alır. Bir nevi ayranla hazırlanan soğuk çorbalar yaz sofralarının vazgeçilmezidir. Size bezelye ile yoğurtsuz soğuk çorba hazırlayabileceğinizi söylesek inanır mısınız?

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:46
Alışkanlıkları değiştirme zamanı gelmedi mi? İşte, yeşil soğuk çorba

Sıcacık yaz günlerinde içinizi serinletecek bir şeyler arıyor olmanız son derece normal. Böyle anlarda genellikle soğuk meşrubatlara başvururuz. Yemek saatlerinde ise tercihimiz soğuk çorbalar olur. Soğuk çorbalarımız ise son derece klasiktir. Suyla açtığımız yoğurdun içerisine ya bulgur ya buğday ekleriz. Elbette bu çorbaların içerisinde mısır, nohut ve bolca taze nane de yer alır. Her gün yoğurtlu soğuk çorba içmekten sıkıldıysanız size şahane bir önerimiz var.

İşte, soğuk bezelye çorbası

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 2 su bardağı haşlanmış bezelye
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 7-8 sap nane
  • Zeytinyağı
  • Baharat
  • Tuz 

Öncelikle soğanları yağda soteleyin.

Ardından tencereye bezelyeleri ekleyin.

Tencereye 2 su bardağı su ve baharatları ilave edin.

Yaklaşık 5 dakika çorbayı kaynatın.

Çorba ılınınca naneleri ekleyip blendardan geçirin.

Pürüzsüz hale gelen çorbaya yoğurdu ekleyip güzelce karıştırın.

Buzdolabında güzelce soğuttuğunuz çorbayı taze nane yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:46
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