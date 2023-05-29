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Siyaset Alişan'dan Erdoğan'a kutlama
Siyaset

Alişan'dan Erdoğan'a kutlama

Yeniakit Publisher
2023-05-29 11:56:00 -
Alişan'dan Erdoğan'a kutlama

Twitter hesabından sevincini paylaşan Alişan, "Yine kazandık" diyerek sevincini duyurdu.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy kullanma işlemleri tamamlandı. YSK'nın açıklamasıyla oy sonuçları yayınlanmaya başladı.

Açılan sandıklarda sona gelinmesiyle oy sonuçları da şekillendi. Seçimle ilgili ünlü isimlerden paylaşımlar gelmeye başladı.

Geçtiğimiz seçim sonrasında paylaşımlarıyla tarafını belli eden Alişan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı geldi.

Seçim sonuçlarında sona gelinmesiyle şekillenen tablonun ardından ünlü şarkıcı Alişan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Alişan, "Yine kazandık... Sn. Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan seninle gurur duyuyoruz. Türkiye'mize hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle sevincini duyurdu.
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