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Gündem Alişan çıldırdı! ‘Millet İttifakı' haberine çok fena patladı! "Şerefsizsiniz... Bu p.ç yaymış her yere"
Gündem

Alişan çıldırdı! ‘Millet İttifakı' haberine çok fena patladı! "Şerefsizsiniz... Bu p.ç yaymış her yere"

Yeniakit Publisher
2023-04-16 11:56:00 -
Alişan çıldırdı! ‘Millet İttifakı' haberine çok fena patladı! "Şerefsizsiniz... Bu p.ç yaymış her yere"

Alişan sosyal medyada resmen çıldırdı. Ünlü ismin bu kadar kızmasına, hakkında çıkan bir haber neden oldu. Haberi alıntılayan Alişan, "Kime demişim bunu?" diyerek adeta isyan etti.

 

Alişan sosyal medyada resmen çıldırdı. Ünlü ismin bu kadar kızmasına, hakkında çıkan bir haber neden oldu. Haberi alıntılayan Alişan, "Kime demişim bunu?" diyerek adeta isyan etti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gözleri üzerine çeken ünlü şarkıcının Twitter'da yaptığı son paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

Hakkında yazılan haber başlığını görünce kendisine hakim olamayan Alişan resmen açtı ağzını yumdu gözünü...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alişan, hakkında yazılan 'Millet İttifakı’na ‘Olur da iktidara gelirseniz beni Türk vatandaşlığından çıkarın' başlıklı haber karşısında deliye döndü.

Alişan, "Gerçekten şerefsizsiniz, adisiniz, haysiyetsizsiniz… Her seçimde bunu yapmaktan bıkmadınız. Kime demişim bunu? Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda vatanımda öleceğim." dedi.

 

Alişan paylaşımına ''Benim Sn Cumhurbaşkanına olan sevgimi ve saygımı herkes bilir. Bunu da söyleyeyim." notunu da ekledi.

Ardından bu haberi yayınlayan sitenin adını da paylaşan ünlü şarkıcının 'Bu pkk’lı piç yaymış heryere..Benim vatanım belli oğlum senin vatanın neresi şerefsiz!!!' sözleri ise herkesi şoke etti.

 

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