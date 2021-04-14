Alınan karar siyasi mi? Türkiye'den Mısır ve Rusya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına yönelik, "Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum" dedi.

Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları geçici olarak sınırlandırma kararına ilişkin ilk değerlendirme, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi.

Çavuşoğlu, Ankara-Moskova hattında işbirliği görüşmelerinin başladığını belirtti.

Burada siyasi bir gerekçe görmediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Almanya ile geçtiğimiz sene yaptığımız işbirliğini Rusya ile de yapma talebimizi kendilerine ilettik. Bu kapsamda Rusya’dan bir heyet gelip Türkiye’deki uygulamaları yerinde görecek" dedi.

'Karşılıklı görüşmeler ve ziyaretler olabilir'

Çavuşoğlu, dış politikada öne çıkan konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Çavuşoğlu, "Mısır ile yeni bir dönem başlıyor" dedi ve iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı ziyaretlere başlayabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı da planladıklarını ama tarihinin henüz net olmadığını kaydetti.

Samih Şukri ile görüşmesinde Kahire’ye büyükelçi atanması konusunun ise gündeme gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuyu henüz konuşmadık. Bakan Yardımcılarının yapacağı toplantıda gündeme gelecektir. Daha sonra bizler de bir araya geldiğimizde orada da konuşulur" dedi.